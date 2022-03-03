​3. Dünya Savaşı da masada

Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal emrini vermesinin ardından bir hafta geride kalırken, Moskova’dan dünyaya “3. Dünya Savaşı nükleer olur” tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Üçüncü Dünya Savaşı nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak” dedi. Açıklama, Batılı ülkelerin, Rus ekonomisini darboğaza sokan ağır ekonomik tecrit ve Rus ordusunun Ukrayna’da ağır direnişle karşılaşmasının ardından geldi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vermişti.

TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ İDDİASI

“Batı ülkeleri, Rusya’nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti” savunmasında bulunan Rus Dışişleri Bakanı, “Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak” ifadelerini kullandı.

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CAYDIRICI GÜÇ TALİMATI

Rus ordusu, geçtiğimiz günlerde nükleer ve hipersonik güçlerini aktif hale getirmişti. Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini vermişti. Putin’in emri dünyayı soğuk savaştan sonra bir kez daha nükleer savaş tehdidini gündeme getirdi.

BIDEN’DAN İKİ SEÇENEK

ABD Başkanı Joe Biden da, Brian Tyler Cohen’in Youtube kanalına verdiği röportajda, 3. Dünya Svaşı göndermesinde bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, “Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz.” dedi.

Ateşkes umudu

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest’te gerçekleştirileceğini bildirdi. Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerde ateşkesin ele alınacağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise “Zelenski’nin güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız” dedi.

Bükreş’te atılan kritik imza

25 yıl önce Bükreş’te yapılan anlaşma ile ABD Ukrayna’ya 500 milyon dolar ödeyerek 5 bin nükleer silahın Rusya’ya geçirilerek orada sökülmesi ve etkisiz hale getirilmesi sağlandı. Kiev, 1994 yılında bu caydırıcı cephanelikten ABD’den aldığı para ve Rusya’nın saldırmama sözü karşılığında vazgeçti. Benzeri anlaşmalar Belarus ve Kazakistan’da kalan nükleer silahlar için de yapıldı.

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NATO ile çatışma riski var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, NATO’nun Ukrayna’ya silah sağlamaya devam ettiğini hatırlatarak, “NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok” dedi. Rusya ile NATO arasında çatışma riski olduğunu söyleyen Grushko, “Elbette riskler ortaya çıkıyor. (Ukrayna’ya) silah tedarik programı konusunda son derece endişeliyiz ve bu durumda her şey çok tehlikeli. Bu olayların kesinlikle istenmeyen bir yöne tırmanmayacağının da garantisi yok” ifadelerini kullandı