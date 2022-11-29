51 yıl önce kaçırılan çocuk ailesiyle bir araya geldi: 10 dakika mesafede büyütülmüş

Şu anda 73 yaşında olan anne 51 yıllık aramanın cesaret kırıcı olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 21 aylıkken evinden kaçırılan kadın, 51 yıl geçtikten sonra ailesine kavuştu. Highsmith ailesi küçük kızları Melissa'nın Teksas'taki evlerinden çocuk bakıcısı kılığına giren bir kadın tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurmuştu.

23 Ağustos 1971'de yaşanan olay uzun yıllar çözülemedi. Şu anda 53 yaşında olan kadın çocukluğunun baskı içerisinde geçtiğini söyledi. Dışarıya çıkamayan kadın bir süre sonra evden kaçtı.

Kendisini kaçıran ve yıllarca annesi olduğunu iddia eden kişiyle görüşmeyi bırakan Melissa, ailesinin DNA testi aracılığıyla buldu. Çocukluğunu anlatan Melissa, "Orada olduğum süre kötü bir çocukluktu. Dışarı çıkıp oynamama izin verilmedi ve beni her zaman geride tuttu. Beni istemiyorsa neden bana sahip oldu?' diye merak ederdim" diye konuştu.

10 DAKİKA MESAFEDE BÜYÜTÜLDÜ

Melisa Highsmith'in kendi ailesine sadece 10 dakika mesafede büyütüldüğü de ortaya çıktı. Melissa'nın gerçek annesi Alta Apantenco küçük kızlarını aramaktan asla vazgeçmediklerini söyledi. Şu anda 73 yaşında olan anne 51 yıllık aramanın cesaret kırıcı olduğunu belirtti.

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DNA eşleşmesi Melissa'nın 48 yaşındaki kız kardeşleri Rebecca olduğunu doğruladıktan sonra; Victoria, 47; Şaron, 45; ve 42 yaşındaki Jeff, Facebook aracılığıyla kadını buldu.

Melissa'yı kaçıran kadın ise yargılanmayacak. Teksas yasalarında 48 yıllık bir zaman aşımı süresi bulunuyor.

Baba Jeff ise, "Bütün takdiri Tanrı'ya bırakıyoruz. Bizler inançlı insanlarız ve dualarımız sayesinde bunun gerçekleştiğini düşünüyoruz. Tanrı muhteşem, istediği her şeyi yapabilir" dedi.