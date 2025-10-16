6 saldırıda 12 füze atıldı

Terör devleti İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas ofisine gerçekleştiği saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump’ın son teklifi iletmesinden 15 saat sonra, her biri iki füzeli altı hava saldırısıyla Hamas liderlerini hedef alan İsrail, hareketin uyguladığı dikkatli güvenlik protokolü ile başarısız oldu. Müzakere heyeti lideri Halil el-Hayye’nin oğlu Hemmam bu protokolü ısrarla uyguladı ve son anda liderlerin mevkiini değiştirdi. Liderler bu sayede saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Hemmam el-Hayye





TEKLİFTEN 15 SAAT SONRA SALDIRDILAR

Hamas, İsrail saldırısına dair soruşturmasının ilk merhalesini tamamladı. Yeni Şafak’ın ulaştığı rapora göre: Hamas’ın müzakere heyeti, saldırıdan önce saat 01:00’de ABD Başkanı Trump’ın teklifini aldı. Öğlen saat 14:00’de toplanma kararı veren Hamas yöneticileri, güvenlik kuralları çerçevesinde ayrı ayrı ve kamufle vaziyette, Hamas’ın hareket üssü olarak kullandığı alana gelmeğe başladı. Tüm liderler geldiğinde, saatler 13:56’yı gösteriyordu.





BİNA DEĞİŞİKLİĞİ HAYATLARINI KURTARDI

Liderlerin girdiği binada Dr. Halil el-Hayye’nin ofis müdürü şehit Cihad Lebed, el-Hayye’nin özel sekreteri oğlu Hemmam ve hareketin emniyet sorumlusu tarafından protokol toplantısı yapılıyordu. Müzakere üyeleri toplantıyı bu binada yapmak istedi. Halil el-Hayye’nin oğlu bunu ısrarla reddetti ve güvenlik kurallarına uygun hareket edilmesini tavsiye etti. Tüm liderler başka bir binaya yine dikkatli koruma tedbirleri ile götürüldü. Müzakere heyetinin lideri Halil el-Hayye, Katarlı arabulucu ile telefonda görüştüğü için toplantı vaktinde gecikme yaşandı. 14:12’de başlayan toplantıda Trump’ın son teklifi masaya yatırıldı. Liderlerin değerlendirmeleri sürerken, emniyet görevlileri etrafta çeşitli düzenlemeler yaptı.





ALTI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Saatler 15:46’yı gösterdiğinde, her biri iki füze taşıyan altı siha ile İsrail hava saldırısı başladı. Füzeler, Dr. Halil el-Hayye’nin ailesinin bulunduğu bina ile ofisini hedef aldı. İlk saldırıda Dr. Halil el-Hayye’nin oğlu Hemmam şehit oldu. İkinci saldırıda, Cihad Lebed şehit oldu. Onlarla, Mü’min Hassune ve Ahmed Abdulmelik de vefat etti. Üçüncü saldırıda, ilk saldırıda yaralananları kurtarmaya çalışan Dr. Basem Naim’in koruması Abdullah Abdulvahid şehit oldu. Dördüncü ve beşinci saldırılar doğrudan Dr. Halil el-Hayye’nin ailesinin evine isabet etti, tüm aile fertleri yaralandı. Altıncı saldırı, Katar özel koruma birimini hedef aldı.





SALDIRIDAN 5 DAKİKA SONRA TAHLİYE

Saat 15:51’de hareketin güvenlik sorumlusu, tahliye ve güvenlik planının uygulanması talimatını verdi. Yakındaki acil tahliye araçları çağrıldı. Liderler, tek tek ve ayrı yönlere doğru, güvenli noktalara taşındı. Ardından enkaz altındaki yaralılar çıkarılarak tedavi için hastaneye sevk edildi. Herkesin güvenliği sağlandıktan sonra, kamuoyunun paniğe kapılmasını önlemek, İsrail’in algı operasyonlarını boşa çıkartmak için, medya sürecinin başlaması talimatı verildi. Saldırılan nokta, Doha’nın hassas diplomatik alanında. Bölgede, sadece birkaç yüz metre aralıklarla birçok ülkenin büyükelçiliği bulunuyor. Laktifiye bölgesindeki Wadi Rudan Caddesi’ndeki noktada Hamas’a ait çeşitli binalar var. 2021 yılında başlayan binaların inşaatı 2023 yılında tamamlandı. 2024 yılında da hareket bu binaları kullanmaya başladı. Beş ayrı villa ve bir hizmet binasından oluşan külliyede Hayye’nin ofisi ve ailesi için evi, hareketin ve Katar güvenlik birimlerinin merkezleri, bir hizmet binası ve acil durum için boş bırakılan bir nokta bulunuyor.



