800 bin dolarlık kaçakçılık önlendi

Güneydoğu Asya'da ada ülkesi Singapur Changi Havalimanı'nda, hava kargo taşıyıcısı SATS Group 8 Kasım'da, Laos'un başkenti Viyentiyan'a giden "şüpheli bir syvkiyat" ihbarı yaptı. Kolluk kuvvetlerinin kontrolü sonrası 35,7 kilogram ağırlığında ve toplam değeri 800 bin dolardan fazla 20 gergedan boynuzu tespit edildi. Yapılan incelemelerde gergedan boynuzlarının Güney Afrika kökenli beyaz gergedanlara ait olduğu saptandı. Aramada kemik, diş ve pençe gibi parçaların da bulunduğu 150 kilogram "hayvan parçaları" ele geçirildi. Singapur Ulusal Parklar Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, Singapur'da şimdiye kadar ele geçirilen en büyük gergedan boynuzu vakası ve 2022'deki 34,7 kilogram (76,5 pound) rekorunu geride bıraktı" ifadesi kullanıldı.