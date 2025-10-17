AB: Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin uzatılması hayati önem taşıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kallas, “Bakan Dar’ı arayarak, tüm terör eylemlerini kesin bir dille kınadım. Afganistan ile yaşanan çatışmalar her iki tarafta da can kayıplarına yol açıyor ve bölgeyi yeni bir istikrarsızlık sürecine sürükleme riski taşıyor.