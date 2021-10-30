Dünya ABD Başkanı Joe Biden Katoliklerin ruhani lideri Papanın eline bozuk para sıkıştırdı
AVRUPA

ABD Başkanı Joe Biden Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın eline bozuk para sıkıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan'da bir araya geldiği Papa Franciscus'a, 'madeni hatıra parası' hediye etti. Bunun Amerika'da bir gelenek olduğunu belirten Biden, "Bu uygun mudur bilmiyorum ama Amerika'da bir gelenek var. Başkan'ın, madeni hatıra paraları vardır. Bunları, savaşçılara ve liderlere verirler. Ve siz, benim tanıdığım barış için mücadele eden en önemli kişisiniz" dedi.

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Haber Merkezi Reuters
ABD Başkanı Joe Biden Katoliklerin ruhani lideri Papanın eline bozuk para sıkıştırdı
ABD Başkanı Biden ve Papa, Vatikan'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak G20 Zirvesi için başkent Roma'ya geldi. Daha sonra Vatikan'a geçen Joe Biden, burada Papa Franciscus ile görüştü. İki liderin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

BIDEN'DAN PAPA'YA MADENİ HATIRA PARASI

Görüşmenin sona ermesiyle kameraların karşısına geçen Biden ve Franciscus, hediye alışverişi yaptı. Biden, Papa'ya 'madeni hatıra parası' hediye ederken, espri yapmayı da ihmal etmedi.

"AMERİKA'DA GELENEKTİR"

Biden, "Bu uygun mudur bilmiyorum ama Amerika'da bir gelenek var. Başkan'ın, madeni hatıra paraları vardır. Bunları, savaşçılara ve liderlere verirler. Ve siz, benim tanıdığım barış için mücadele eden en önemli kişisiniz. İzninizle, bu madeni parayı size vermek istiyorum. Üzerinde ABD mührü var. Biliyorum ki oğlum da bunu size vermemi isterdi. Gelenek şöyle, sizi bir daha ki sefer gördüğümde, yanınızda bu para yoksa içkileri siz ısmarlıyorsunuz. Bu arada, ben muhtemelen, tanıştığınız, hiç içki içmemiş ilk İrlandalı'yım." dedi.

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