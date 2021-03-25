ABD Başkanı Joe Biden'dan başkanlık seçimi açıklaması: Yeniden yarışa girmeyi planlıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, ilk basın toplantısında, Afganistan'dan 1 Mayıs'a kadar çekilmelerinin zor olduğunu ve Çin'in küresel bir hakimiyet kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısını Beyaz Saray'da düzenledi.

Başkanlığının ilk 100 günü için 100 milyon Kovid-19 aşısı hedefi koyduklarını belirten Biden, "Bu hedefimize çoktan ulaştık. Şimdiki hedefimiz ilk 100 günde 200 milyon doz aşı." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 1 Mayıs'a kadar tamamen çekme planına ilişkin ise "1 Mayıs'a kadar askerlerimizin tamamını çekmemiz taktiksel nedenlerle zor duruyor ancak burada uzun süre kalmaya niyetimiz olmadığını söyleyebilirim." dedi.

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Bir gazetecinin "Gelecek yıl da ABD'yi Afganistan'da göreceğimizi söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise Biden, "Böyle bir resim çizemem." yanıtını verdi.

Biden, Afganistan'dan çekildikten sonra bölgenin güvenliğinin sağlanması için Afganistan'da asker bulunduran NATO müttefikleri ile görüştüklerini ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu hafta Brüksel'de NATO müttefikleri ile temasta bulunduğunu kaydetti.

Joe Biden, gelecek planlarına ilişkin, "2024 seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyorum." diye konuştu.

78 yaşındaki Joe Biden'ın, toplantıda "120 yıl önce Senatoya girdiğimde." şeklinde bir cümle kurması ise sosyal medyada gündem oldu.

Çin'e "rekabet" mesajı

Çin'e yönelik dış politikalarını da değerlendiren Biden, "Çin ile çetin bir karşılaşma değil, bir rekabet peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Biden, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping ile uzun süredir tanıştıklarının altını çizerek "Çin dünyada hakimiyet kurma, dünyanın en zengin ve güçlü ülkesi olma hedefinde ama benim başkanlığım döneminde bu olmayacak." şeklinde konuştu.