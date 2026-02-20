ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyaretin tarihi duyuruldu

ABD Başkanı Donald Trump
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyaret tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Trump'ın Mart sonunda ziyareti gerçekleştireceği ifade edildi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Çin'e düzenleyeceği ziyaretin tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre ABD Başkanı, ABD-Çin ilişkileri açısından son derece önemli ziyaretini 31 Mart ile 2 Nisan arasında gerçekleştirecek.
