ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyaretin tarihi duyuruldu

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyaretin tarihi duyuruldu

19:2420/02/2026, Cuma
AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştireceği ziyaret tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Trump'ın Mart sonunda ziyareti gerçekleştireceği ifade edildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Çin'e düzenleyeceği ziyaretin tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre ABD Başkanı, ABD-Çin ilişkileri açısından son derece önemli ziyaretini 31 Mart ile 2 Nisan arasında gerçekleştirecek.



