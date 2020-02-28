Dünya ABD Başkanı Trumptan Taliban açıklaması Anlaşma törenine katılacağım
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan Taliban açıklaması: Anlaşma törenine katılacağım

ABD Başkanı Donald Trump, yakında Taliban ile yapılacak anlaşmanın törenine katılacağını, Savunma Bakanı Mark Esper'in de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacağını belirterek, "Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD ordusunun 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan'a girdiğini ve şu ana kadar "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini vurgulayan Trump, başkanlık adaylığı sırasında Amerikan halkına askerleri evlerine geri getirme sözü verdiğini anımsattı. Trump, şunları kaydetti:

Yakında benim talimatımla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacak. Aynı zamanda Savunma Bakanı Mark Esper de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacak. Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz.

Afgan halkına çağrı

  • Söz konusu anlaşma ve ortak bildirideki taahhütlerin El-Kaide ve DEAŞ da dahil tüm terör örgütlerinden arınmış yeni bir Afganistan'da kalıcı barış adına önemli adımları içerdiğine işaret eden Trump, "Kendi gelecekleri için çalışmak Afgan halkının kendi çabasına bağlı olacak. Bu vesileyle Afgan halkını, bu fırsatı ülkeleri için barış ve yeni bir gelecek için kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pompeo'dan Afganistan değerlendirmesi

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen oturuma katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'daki şiddet olaylarının son 6 günde büyük ölçüde azaldığını belirten Pompeo, Taliban ile yapılan 7 günlük ateşkes anlaşmasının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Pompeo, İran'ın söz konusu anlaşmayı baltalama çabası içinde olduğunu ancak ateşkesin bozulmaması durumunda Afganistan barış sürecine yönelik ABD-Taliban anlaşmasının Katar'da imzalanacağını kaydetti.

ABD ile Taliban arasında ateşkes
DÜNYA
ABD ile Taliban arasında ateşkes
BMGK artık yetti demeli

BMGK 'artık yetti' demeli

Daimi Temsilci Feridun Sinirlioğlu BMGK toplantısında konuştu.
Rusların Pantsiri SİHAyı göremedi

Rusların 'Pantsir'i
SİHA'yı göremedi

15 milyon dolarlık hava savunma sistemini imha etti.
Savaş uçaklarını acilen indir

Savaş uçaklarını acilen indir

​ABD'nin BM Temsilcisinden Rusya'ya kritik çağrı.
TSK çok stratejik <br>bir tesisi vurdu

TSK çok stratejik
bir tesisi vurdu

Rejim hedefleri tek tek imha ediliyor.
1 askerimiz <br>şehit oldu

1 askerimiz
şehit oldu

​İdlib'deki saldırılarda 2 askerimiz de yaralandı.
İdlib diplomasisi

İdlib diplomasisi

Birçok ülkenin lideriyle görüştü.
Dört partiden tek ses

Dört partiden tek ses

​İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadılar.
TSK füze yağdırdı

TSK füze yağdırdı

​Rejim unsurları 500 kiloluk füzelerle vuruldu.
Şehit düşmeden <br>bir gün önce yazdı

Şehit düşmeden
bir gün önce yazdı

Mesajı herkese ders olacak nitelikteydi.
Merkel'den taahhüt

Merkel'den taahhüt

Erdoğan ile görüşen Merkel, çağrıda bulundu.
İdlib'de yeni <br>adımlar atılacak

İdlib'de yeni
adımlar atılacak

İki liderin görüşmesi ardından Beyaz Saray'dan açıklama.
Rusya'ya 3 mesaj

Rusya'ya 3 mesaj

Rus heyet Türkiye'den ayrılacak.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
BM acil toplanacak

BM acil toplanacak

İdlib için 7 ülke çağrıda bulundu.
Suriye helikopterinin vurulma anı

Suriye helikopterinin vurulma anı

​Kahraman Mehmetçiği arkadaşları tebriğe koştu...
Savaşın seyri değişebilir

Savaşın seyri değişebilir

​Dünya medyası bundan sonra olacakları tartışıyor.
'Baba arkamdan ağlama' demişti

'Baba arkamdan ağlama' demişti

Ocağına ateş düşen şehit babası yürekleri dağladı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.