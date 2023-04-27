ABD: İran Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koydu.

“İran hükümeti, petrol tankerini derhal serbest bırakmalıdır. İran'ın bölgesel sulardaki gemilere yönelik sürekli tacizi ve seyir haklarına müdahalesi, deniz güvenliği ve küresel ekonomi için bir tehdittir. Son iki yılda İran, en az beş ticari gemiyi Orta Doğu sularında hukuka aykırı şekilde ele geçirdi.”