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Dünya

ABD: İran Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koydu

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) Umman Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. Donanmadan yapılan yazılı açıklamada, “27 Nisan'da yerel saatle 13.15 civarında Marshall Adaları bandıralı 'Advantage Sweet' adlı petrol tankeri, uluslararası sularda seyrederken İran İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.” ifadesi kullanıldı.

16:40 . 27/04/2023 Perşembe
AA
ABD: İran Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koydu.

ABD: İran Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine Umman Körfezi'nde el koydu.

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) Umman Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.


Donanmadan yapılan yazılı açıklamada,
“27 Nisan'da yerel saatle 13.15 civarında Marshall Adaları bandıralı 'Advantage Sweet' adlı petrol tankeri, uluslararası sularda seyrederken İran İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.”
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, petrol tankerinin yardım çağrısı yayımladığı ve ABD’nin Orta Doğu’da görevli 5’inci Filosu'nun durumu izlediği bildirildi.


İran'ın bu eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğu, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • “İran hükümeti, petrol tankerini derhal serbest bırakmalıdır. İran'ın bölgesel sulardaki gemilere yönelik sürekli tacizi ve seyir haklarına müdahalesi, deniz güvenliği ve küresel ekonomi için bir tehdittir. Son iki yılda İran, en az beş ticari gemiyi Orta Doğu sularında hukuka aykırı şekilde ele geçirdi.”


#ABD
#İran
#Umman
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