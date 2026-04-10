ABD-İsrail saldırılarında yaralanmıştı: İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Harrazi öldü

Kemal Harrazi
İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, ABD-İsrail’in 1 Nisan’da düzenlediği saldırılarda ağır yaralanmasının ardından yaşamını yitirdi. Fars Haber Ajansı tarafından duyurulan habere göre, Harrazi’nin Tahran’daki konutu hedef alınmış, saldırıda eşi hayatını kaybetmişti.
