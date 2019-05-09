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Dünya ABD Kore Savaşında ölen askerlerine ait kalıntıları almayacak
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AMERİKA

ABD Kore Savaşı'nda ölen askerlerine ait kalıntıları almayacak

ABD Kore Savaşı'nda ölen askerlerine ait kalıntıları almayacak

ABD ile Kuzey Kore arasında yürütülen Kore Savaşı'nda (1950-1953) ölen ABD askerlerine ait kalıntıların iade edilmesi süreci askıya alındı.

Haber Merkezi AA
Kore Savaşı sırasında 36 bin ABD askeri hayatını kaybetti.
Kore Savaşı sırasında 36 bin ABD askeri hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin ceset kalıntılarının iadesi programının, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlığa uğramasının ardından durdurulduğunu açıkladı.

  • Savunma Bakanlığının savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA dairesinin sözcüsü Chuck Prichard, Kuzey Koreli yetkililerin şubattan bu yana kendileriyle iletişim kurmadığını söyledi.

Prichard, "Nihayetinde, Kore Halkın Ordusu ile 2019 operasyonlarının muhtemel devamına ilişkin iletişim kurma çabalarımız askıya alındı. Saha operasyonlarını etkin biçimde planlayamayacağımız, koordine ve tatbik edemeyeceğimiz bir noktaya vardık." dedi.

Kuzey Kore geçen yıl Kore Savaşı sırasında yarımadada ölen 50'den fazla Amerikalı askerin kalıntılarını ABD'ye teslim etmişti.

Kalıntıların teslim edilmesi, Trump ile Kim arasında iyiye giden ilişkilerin göstergesi olarak nitelendiriliyordu.

Kore Savaşı sırasında 36 bin ABD askeri hayatını kaybetti. Washington yönetimi, 7 bin 700'den fazla askerin de kayıp olduğunu ifade ediyor. Bu askerlerin 5 bin 300'ünün Kuzey Kore tarafında kaybolduğu belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

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