ABD Merkez Komutanlığı’ndan terör örgütü PKK’ya Ayn el Arab kutlaması
DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'li teröristleri “tebrik” etti. Koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto, teröristler için “Kürt savaşçılar” ifadesini kullanarak “Bugün Kobani Kurtuluş Günü. DEAŞ’ın yenilmez olmadıklarını gösterdiler. Güvenilir bir ortak oldukları için tebrik ediyoruz” açıklamasını yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da bu sözleri alıntılayarak "Kobani'nin özgürlük günü kutlu olsun” mesajını paylaştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG güzellemesi yaptı.
DEAŞ’ın Ayn el Arab’tan çıkartılması gerekçisiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü Wayne Marotto, “Bugün Kobani Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015'te Kürt savaşçılar, OIR'in hava saldırı desteği ile Kobani'yi kurtararak IŞİD'in yenilmez olmadığını gösterdi ve elinden stratejik bir hedefi aldı. Güvenilir ve yetenekli bir ortaklık örneği gösterdikleri için Kürtleri tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.