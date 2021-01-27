Dünya ABD Merkez Komutanlığından terör örgütü PKKya Ayn el Arab kutlaması
AMERİKA

ABD Merkez Komutanlığı’ndan terör örgütü PKK’ya Ayn el Arab kutlaması

DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'li teröristleri “tebrik” etti. Koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto, teröristler için “Kürt savaşçılar” ifadesini kullanarak “Bugün Kobani Kurtuluş Günü. DEAŞ’ın yenilmez olmadıklarını gösterdiler. Güvenilir bir ortak oldukları için tebrik ediyoruz” açıklamasını yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da bu sözleri alıntılayarak "Kobani'nin özgürlük günü kutlu olsun” mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’li yetkililer, YPG'ye &quot;isim değiştirme&quot; tavsiyesinde bulunduklarını itiraf etmişti.
ABD’li yetkililer, YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını itiraf etmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG güzellemesi yaptı.

DEAŞ’ın Ayn el Arab’tan çıkartılması gerekçisiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü Wayne Marotto, “Bugün Kobani Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015'te Kürt savaşçılar, OIR'in hava saldırı desteği ile Kobani'yi kurtararak IŞİD'in yenilmez olmadığını gösterdi ve elinden stratejik bir hedefi aldı. Güvenilir ve yetenekli bir ortaklık örneği gösterdikleri için Kürtleri tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD istedi YPG ismini değiştirdi
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ABD istedi YPG ismini değiştirdi
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi.


Bu paylaşım, CENTCOM’un resmi Twitter hesabı tarafından alıntılanarak “Kobani'nin özgürlük günü kutlu olsun!" mesajı paylaşıldı.

PKK’lıları hâlâ ABD eğitiyor
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PKK’lıları hâlâ ABD eğitiyor

ABD, insanları katleden ve Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya 400 milyon dolarlık verdiği desteği şu sözlerle savundu: İnsani yardım
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Senatör Graham tüm dünyanın gözü önünde ABD-PKK ilişkisini deşifre etmişti
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Senatör Graham tüm dünyanın gözü önünde ABD-PKK ilişkisini deşifre etmişti
Yaptığı açıklamada 'YPG, PKK ile bağlantılıdır.' diyen ABD'li senatör Lindsey Graham, Nisan 2016'da ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Savunma Bakanı Ashton Carter'ı sıkıştırmış ve ABD ile PKK'nın arasındaki bağı böyle göz önüne sermişti.


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