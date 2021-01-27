ABD Merkez Komutanlığı’ndan terör örgütü PKK’ya Ayn el Arab kutlaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG güzellemesi yaptı.

DEAŞ’ın Ayn el Arab’tan çıkartılması gerekçisiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü Wayne Marotto, “Bugün Kobani Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015'te Kürt savaşçılar, OIR'in hava saldırı desteği ile Kobani'yi kurtararak IŞİD'in yenilmez olmadığını gösterdi ve elinden stratejik bir hedefi aldı. Güvenilir ve yetenekli bir ortaklık örneği gösterdikleri için Kürtleri tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.





Bu paylaşım, CENTCOM’un resmi Twitter hesabı tarafından alıntılanarak “Kobani'nin özgürlük günü kutlu olsun!" mesajı paylaşıldı.

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