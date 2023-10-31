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ABD Senatosu'nda Antony Blinken'e soğuk duş: Kanlı eller havaya kalktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato'da İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Bazı göstericiler, Blinken’ın arkasındaki sıralarda 'kana bulanmış elleri' sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti. Kongre polisi, göstericilere müdahale ederek salondan çıkarırken, 12 kişi gözaltına alındı.

20:34 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 20:59 - 31/10/2023 Salı
AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi.

​​​​​​​Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi’nde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu.

Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken’ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

Kanlı eller havaya kalktı: Şimdi ateşkes

Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla “Gazze halkına yönelik soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze’de çocukları kurtarın” ve “Şimdi ateşkes” şeklinde
ayağa kalkarak slogan atan protestocular, Kongre polisince salondan çıkarıldı.
Söz konusu protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler,
Blinken’ın arkasındaki sıralarda "kana bulanmış elleri" sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

"Gazze’ye özgürlük” istediler

Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, “Gazze’ye özgürlük” şeklinde yazılar olduğu da görüldü.

Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Senato Ödenek Komitesi önünde, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail’e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna’ya olmak üzere değişik kalemler içeren Kongreden toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında bugün ifade veriyor.




#Antony Blinken
#ABD
#Gazze
#İsrail
#Filistin
26 dakika önce
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