ABD Senatosu'nda Antony Blinken'e soğuk duş: Kanlı eller havaya kalktı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi.
Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Senato Ödenek Komitesi’nde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu.
Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken’ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.
Kanlı eller havaya kalktı: Şimdi ateşkes
"Gazze’ye özgürlük” istediler
Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, “Gazze’ye özgürlük” şeklinde yazılar olduğu da görüldü.
Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Senato Ödenek Komitesi önünde, Başkan Joe Biden yönetiminin 14,3 milyar doları İsrail’e ve 61,4 milyar doları da Ukrayna’ya olmak üzere değişik kalemler içeren Kongreden toplam 106 milyar dolarlık yardım talebi hakkında bugün ifade veriyor.