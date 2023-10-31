ABD Senatosu'nda Antony Blinken'e soğuk duş: Kanlı eller havaya kalktı

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre “7 Ekim” öncesinde İsrail’de tahminen altı yüz bin Amerikan vatandaşı bulunuyordu. Bu ABD vatandaşlarının kısmı azamisi aynı zamanda İsrail vatandaşı. İşgal altındaki Batı Şeria’da kırk beş bin ile altmış bin arasında Filistin kökenli ABD vatandaşı yaşıyor imiş. Gazze’deyse yüzlerce Filistin kökenli ABD vatandaşının misafir olarak bulunduğu belirtiliyor. ABD, İsrail’deki vatandaşları için ilave uçak seferleri düzenliyor. Gazze için böyle bir girişim söz konusu