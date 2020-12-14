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Dünya ABD Sudanı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı
AFRİKA

ABD Sudan’ı ’terörü destekleyen ülkeler’ listesinden çıkardı

ABD’nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan’ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılma kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Trump, Sudan'ın 335 milyon dolar ödemesi karşılığında 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkarılacağını belirtmişti.

Haber Merkezi AA
Sudan’ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılma kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Sudan’ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılma kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

ABD’nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan’ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılma kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "45 günlük Kongre'ye bildirim süresi doldu. Dışişleri Bakanı, Sudan’ın terörizme destek veren devlet olarak tanımlanmasının iptali kararının 14 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten bildiriyi imzaladı" denildi.

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Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Sudan’ın Washington Büyükelçisi Nureddin Sati, 25 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ABD’nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının 11 Aralık’ta gerçekleşeceğini açıklamıştı.

  • ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı.

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