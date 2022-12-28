Dünya ABD ve Hindistan Çinden gelen yolculara karşı COVID-19 tedbirlerini artırıyor
ASYA

ABD ve Hindistan Çin'den gelen yolculara karşı COVID-19 tedbirlerini artırıyor

ABD ve Hindistan, son dönemlerde Çin'de artış görülen COVID-19 vakaları nedeniyle bu ülkeden gelenlere yönelik bazı tedbirler alacak. Bloomberg'in haberine göre, ABD'li yetkililerin, Çin'in salgına dair açıkladığı verilerin "doğruluğuna" dair endişeleri bulunuyor. ABD'li sağlık yetkilileri, bu kapsamda, Çin'den gelen yolculara yönelik bazı COVID-19 tedbirleri uygulanmasını değerlendiriyor.

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Haber Merkezi AA
ABD ve Hindistan Çinden gelen yolculara karşı COVID-19 tedbirlerini artırıyor
Arşiv

ABD'li yetkililerin, Çin'in salgına dair açıkladığı verilerin "doğruluğuna" dair endişeleri bulunuyor.

ABD'li sağlık yetkilileri, bu kapsamda, Çin'den gelen yolculara yönelik bazı COVID-19 tedbirleri uygulanmasını değerlendiriyor.

Öte yandan, Hindistan da Çin'den gelenlere yönelik yeni COVID-19 tedbirleri açıklayan ülkeler arasında yer aldı. Yeni Delhi yönetimi, bu ülke üzerinden seyahat eden yolculara COVID-19 testi yaptırmaları zorunluluğu getirdi.

Hint sağlık yetkilileri, Çin'den gelenlerde pozitif vakaların görülmesi durumunda ise bu kişilere karantina uygulanacağını duyurdu.

Çin'deki COVID-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından Malezya'da da ilave tedbirler açıklanırken Malezya Sağlık Bakanlığı (MOH), halka hatırlatıcı doz aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Dr Noor Hisham Abdullah, yeni bir dalganın önlenmesi için yeni tedbirlerin alındığını, test, aşı ve COVID-19 takip uygulamalarının güçlendirilerek uygulanacağını vurguladı.

Abdullah, ayrıca, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan Paxlovid adlı ilacın da kullanıma alınacağını kaydetti.

Japonya hükümeti, COVID-19 vakalarının yeniden yükselişe geçtiği Çin ana karasından gelen yolcular için sınır kapısı önlemleri uygulamaya başlanacağını duyurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçen haftaki açıklamasında, Çin'de artan vakalar için "Bu ciddi hastalığa dair artan vakalardan endişe duyuyoruz." demişti.

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