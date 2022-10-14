Dünya ABDde bir silahlı saldırı daha Biri polis çok sayıda ölü ve yaralı var
AMERİKA

ABD'de bir silahlı saldırı daha: Biri polis çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh kentinde, silahlı saldırı sonucu 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Emniyet güçleri, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde bir silahlı saldırı daha: Biri polis çok sayıda ölü ve yaralı var
Polis bölgeyi koruma altına alırken, bölgedeki mesken sahiplerine bir sonraki duyuruya kadar evde kalın çağrısı yapıldı.

Kuzey Karolina valiliğinden yapılan açıklamada, bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Raleigh kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir de polisin olduğu bilgisi verildi.

Silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bir de polisin olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis bölgeyi koruma altına alırken, bölgedeki mesken sahiplerine bir sonraki duyuruya kadar evde kalın çağrısı yapıldı.

Emniyet güçleri şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgulamasının başladığını ifade etti.

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