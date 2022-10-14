ABD'de bir silahlı saldırı daha: Biri polis çok sayıda ölü ve yaralı var ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh kentinde, silahlı saldırı sonucu 1’i polis 5 kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Emniyet güçleri, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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