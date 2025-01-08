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ABD'de California eyaletinde büyük yangın: Alevler yerleşim yerlerine sıçradı 30 bin kişiye tahliye

ABD'de California eyaletinde büyük yangın: Alevler yerleşim yerlerine sıçradı 30 bin kişiye tahliye

08:358/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
AA
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Los Angeles İtfaiye Departmanı tarafından yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildi.
Los Angeles İtfaiye Departmanı tarafından yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildi.

ABD'nin California eyaletindeki Pacific Palisades bölgesi alevlere teslim oldu. Çıkan orman yangınının kısa sürede yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle en az 30 bin kişiye tahliye emri verildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı verildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles'ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başladı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

Bu arada, California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti.



#ABD
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#Pacific Palisades

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