Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de evsizler krizi büyüyor: 771 bin kişi sokaklarda yaşıyor

ABD'de evsizler krizi büyüyor: 771 bin kişi sokaklarda yaşıyor

10:2128/12/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD'de evsiz sayısında rekor artış.
ABD'de evsiz sayısında rekor artış.

ABD'de evsizlerin oranı 2024 yılında yüzde 18 artarak, son yıllarda kaydedilen en büyük yıllık artışa ulaşmış oldu. Bakanlığın konuyla ilgili raporuna göre, ABD'de toplam 771 bin kişi acil barınaklarda, güvenli limanlarda, geçici barınma programlarında veya sokaklarda evsiz olarak yaşıyor.

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığından yapılan açıklama, ülkede 2024 yılında evsizlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak, son yıllardaki en ciddi artış oranının kayıtlara geçtiği aktarıldı.



Bakanlığın konuyla ilgili raporuna göre, ABD'de toplam 771 bin kişi acil barınaklarda, güvenli limanlarda, geçici barınma programlarında veya sokaklarda evsiz olarak yaşıyor.



Raporda, 2024'te evsizlerin oranının rekor seviyede artmasının nedenleri arasında, ülkedeki konut fiyatlarındaki kriz, artan enflasyon, durağan ücretler, sistematik ırkçılık ve halk sağlığı ile ilgili eşitsizlikler gibi unsurların olduğu belirtildi.



Çocuklu ailelerde evsizlik oranının yüzde 39 arttığı anlatılan raporda, 18 yaş altı çocuklarda ise bu oranın yüzde 33 (yaklaşık 150 bin kişi) arttığı kaydedildi.


#ABD
#Evsizler
#Rapor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ ZAMMI SONRASI DEĞİŞECEK! 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası ne kadar olacak?