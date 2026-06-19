ABD'de isyan! Siyahi bebeği öldüren polis izne çıkarıldı

Gelişme sert tepkiye ve protestolara neden oldu. Olayların tırmandığı sırada polisin göstericilere doğru halk arasında göz yaşartıcı gaz olarak bilinen bir tahriş edici madde sıktığı aktarıldı. Pazar günü polis, Walmart eczanesinden bir kutu bebek bezi çalmaya teşebbüs edildiği iddiasıyla ilgili bir ihbar aldı. Mississippi Soruşturma Bürosu'na (MBI) göre, bir polis memuru olay yerinde polise doğru hareket eden bir araca ateş etti. Mississippi Free Press'e göre, olaya tanık olan vatandaşlar söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Polis tarafından araca doğru açılan ateş sonucu olay yerinde bir bebek hayatını kaybetti. Kohen'in annesinin durumu ise ağır olduğu aktarıldı. MBI, soruşturmanın devam ettiğini açıklarken olaya karışan polisin ismini gizli tuttu. Kohen'in ailesi ise güvenlik kamerası kayıtlarının yayınlanmasını talep ediyor.