Dünya ABDde konut başlangıçları 16 yılın zirvesini gördü
AMERİKA

ABD'de konut başlangıçları 16 yılın zirvesini gördü

ABD'de konut başlangıçları, şubatta yüzde 6,8 artışla 1 milyon 769 bine çıkarak Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

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Haber Merkezi AA
ABDde konut başlangıçları 16 yılın zirvesini gördü
ABD'de konut başlangıçları 16 yılın zirvesini gördü.

Derlenen verilere göre, konut başlangıçları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,8 artarak 1 milyon 769 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan konut başlangıçlarının 1 milyon 690 bin olması öngörülüyordu.

Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeyi kaydeden konut başlangıçları, ocak ayında 1 milyon 657 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 22,3 arttı.

İnşaat izinleri azaldı

İnşaat izinleri ise şubatta aylık bazda yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 859 bin seviyesine geriledi.

Bu dönemde gösterdiği düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 850 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, ocakta 1 milyon 895 bin seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, şubatta yıllık bazda ise yüzde 7,7 arttı.

Analistler, konut başlangıçlarındaki artışın ülkede inşaat faaliyetindeki toparlanmaya işaret ettiğini, yine de sektörün; tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek emtia fiyatları ve vasıflı iş gücü eksikliği nedeniyle talebi karşılamakta zorlandığını belirtti.

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