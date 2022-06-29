ABD'de siyahi adama emniyet kemeri takılmadığı için felç kaldı

Richard Cox, ABD'nin Connecticut eyaletinde polis departmanına nakledilirken emniyet kemeri takılmadan bir araca sıkıştırıldı.

Daily Star'ın haberine göre, görüntülerde Cox'un kelepçeli, öne doğru savrulduğu ve minibüsteki mahkum bölmesine kafasını çarptığı görüldü. Olay onu hastanede ciddi şekilde hasta etti ve göğsünden aşağısı felç olmasının yanı sıra nefes alabilmek için bir tüp kullanmak zorunda kaldı.

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Birkaç memur daha sonra Cox'un minibüsten çıkmasında ısrar etti ve Cox'un "Beni sürüklemeniz gerekiyorsa, yapmanız gerekeni yapın." yanıtını vermesi üzerine onu bacaklarından sürüklemeye başladılar.

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Cox'un avukatı Ben Crump, müvekkilinin durumu hakkında şunları söyledi:

"Göğsünden aşağısı felçli ve solunum tüpü kullanması gerekiyor. Durumu kritik."