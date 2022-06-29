Dünya ABDde siyahi adama emniyet kemeri takılmadığı için felç kaldı
AMERİKA

ABD'de siyahi adama emniyet kemeri takılmadığı için felç kaldı

ABD'nin Connecticut eyaletinde siyahi Richard Cox, yasadışı silah bulundurma gerekçesiyle polis departmanına nakledilirken emniyet kemeri takılı olmayan bir polis arabasına bindirildi. Ardından, boynu kırılan Cox göğsünden aşağısını hissetmediğini söyledi ve doktorlar tarafından felç kaldığı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde siyahi adama emniyet kemeri takılmadığı için felç kaldı
Richard Cox

Richard Cox, ABD'nin Connecticut eyaletinde polis departmanına nakledilirken emniyet kemeri takılmadan bir araca sıkıştırıldı.

Daily Star'ın haberine göre, görüntülerde Cox'un kelepçeli, öne doğru savrulduğu ve minibüsteki mahkum bölmesine kafasını çarptığı görüldü. Olay onu hastanede ciddi şekilde hasta etti ve göğsünden aşağısı felç olmasının yanı sıra nefes alabilmek için bir tüp kullanmak zorunda kaldı.

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Birkaç memur daha sonra Cox'un minibüsten çıkmasında ısrar etti ve Cox'un "Beni sürüklemeniz gerekiyorsa, yapmanız gerekeni yapın." yanıtını vermesi üzerine onu bacaklarından sürüklemeye başladılar.

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Cox'un avukatı Ben Crump, müvekkilinin durumu hakkında şunları söyledi:

  • "Göğsünden aşağısı felçli ve solunum tüpü kullanması gerekiyor. Durumu kritik."

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