Dünya ABDden beslediği PKKnın hastaneye saldırısı için kınama
AMERİKA

ABD'den beslediği PKK'nın hastaneye saldırısı için kınama

PKK’ya açık destek veren ve düzenli olarak silah yardımı ile zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştiren ABD, beslediği terör örgütünün Afrin’de hastaneyi hedef alan saldırısı için kınama mesajı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD, dün Afrin’de bir hastaneye gerçekleştirilen ve masum sivillerin hayatına mal olan saldırıdan büyük bir öfke duymaktadır” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden beslediği PKKnın hastaneye saldırısı için kınama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.

Bir yandan destek bir yandan kınama!

Terör örgütü PKK’ya açık destek veren ve örgütün Suriye’deki uzantısı YPG’ye düzenli bir şekilde TIR’lar dolusu yardım gönderen ABD, alçak saldırı için yayımladığı kınama mesajıyla iki yüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Büyük bir öfke duyuyoruz"

Saldırıya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD, dün Afrin’de bir hastaneye gerçekleştirilen ve masum sivillerin hayatına mal olan saldırıdan büyük bir öfke duymaktadır. Masum insanların hayatlarının hiçe sayılması, Suriye’deki şiddete acilen son verilmesi ihtiyacını dehşet bir şekilde hatırlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu mesaj, ABD Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi hesaplarından da alıntılandı.

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