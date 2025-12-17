ABD'den 'gelecekteki tehditlere' karşı Japonya'ya askeri ekipman satışı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Japonya'ya ve Lübnan'a askeri teknoloji ve ekipmanın olası satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Japonya'ya ve Lübnan'a yapılacak olası askeri satışlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Japonya'ya, Aegis deniz muharebe sistemlerine yönelik teknolojik destek ve ilgili diğer ekipmanın olası satışı onaylandı.

Japonya donanmasının Aegis filosunun kabiliyetlerinin "mevcut ve gelecekteki tehditlere" karşı geliştirilmesi amaçlanırken; olası satışın tahmini tutarı 100,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Lübnan'a da M1151A1 yüksek hareket kabiliyetli ve çok amaçlı tekerlekli muharebe araçlarıyla ilgili ekipmanın olası satışına onay verildi.

Bu satışla Lübnan Silahlı Kuvvetlerine "çevresel güvenlik tehditleriyle" hızlı mücadele olanağı tanınması hedeflenirken; tahmini tutarı da 34,5 milyon dolar olarak açıklandı.







