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ABD'den senatörlerin 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' taleplerine yanıt: Değerli bir müttefik

ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı senatörlerin 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' taleplerine ilişkin açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin 'değerli' bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Miller, ilk kez anlaşmazlık yaşamadıklarını belirtip, "Türkiye ile çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

00:04 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 00:21 - 31/10/2023 Salı
AA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın "terör örgütü olmadığını" ifade etmesinin ardından NATO'ya Türkiye'nin üyeliğini "ciddi olarak gözden geçirmesi" çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek tartışmalara nokta koydu.

Miller, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edildiğini de hatırlattı.

Miller, "
NATO'nun güçlendirilmesi için onlarla (Türkiye) çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
ifadesini kullanarak, söz konusu güçlendirme çalışmalarının İsveç'in NATO'ya katılımının hızlıca gerçekleştirilmesini de kapsadığını vurguladı.

"Türkiye ile ilk kez anlaşmazlık yaşamıyoruz"

Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye yönetimiyle yaşadıkları ilk anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Miller, ancak Türkiye'yi hala üretken ve yapıcı bir NATO müttefiki olarak gördüklerini söyledi.

Hamas'a bir kez daha 'terör örgütü' dediler

Miller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına ilişkin,
"Hamas'ın gerçek bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmemizde çok net olduğumuzu düşünüyorum."
dedi.




#ABD
#NATO
#Türkiye
#Matthew Miller
42 dakika önce
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