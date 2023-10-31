ABD'den senatörlerin 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' taleplerine yanıt: Değerli bir müttefik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, dünya ve İsrail'e seslenerek ''İsrail devleti ile sorunumuz yok ama devlet yerine örgüt gibi hareket edilmesini asla kabul etmiyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını koruyan bir mücahit grubudur' diyen Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamı ile ilgili olarak ''Çocukların öldürülmesine, paramparça edilmesine asla müsaade edemeyiz'' açıklamasında bulundu.