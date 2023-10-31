ABD'den senatörlerin 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' taleplerine yanıt: Değerli bir müttefik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın "terör örgütü olmadığını" ifade etmesinin ardından NATO'ya Türkiye'nin üyeliğini "ciddi olarak gözden geçirmesi" çağrısında bulunmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek tartışmalara nokta koydu.
Miller, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edildiğini de hatırlattı.
"Türkiye ile ilk kez anlaşmazlık yaşamıyoruz"
Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye yönetimiyle yaşadıkları ilk anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Miller, ancak Türkiye'yi hala üretken ve yapıcı bir NATO müttefiki olarak gördüklerini söyledi.