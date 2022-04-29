Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDden Türkiyeye yeni düşmanlık
ORTADOĞU

ABD'den Türkiye'ye yeni düşmanlık

Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde ağır darbe vurduğu PKK’nın imdadına yine ABD yetişti. Daha önce Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmak için PKK/PYD’ye ağır silah, istihbarat desteği ve eğitim veren ABD, terör örgütünün saflarına 3 bin 500 kişiyi daha katmayı planlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden Türkiyeye yeni düşmanlık
Arşiv

ABD, Suriye’de PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 813 milyar dolarlık 2023 yılı savunma bütçesinin gerekçelendirme belgelerini yayımladı. Suriye’de ABD’nin desteklediği gruplara 183 milyon dolar ayrılırken, 2023’te Pentagon’un, hapishane korumaları dahil 3 bin 500 kişiyi daha PKK saflarına katmayı planladığı ortaya çıktı. Böylece Suriye’de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500’e çıkarılmış olacağı belirtildi.

71,4 MİLYON DOLAR MAAŞ

  • PKK ile Mugavir et-Tavra örgütlerine verilecek 183 milyon dolarlık desteğin 32,1 milyon dolarının eğitim ve teçhizat, 57,4 milyon dolarının lojistik destek, 71,4 milyon dolarının maaş, 15,3 milyon dolarının altyapı harcamaları, 7,5 milyon dolarının ise idame için kullanılacağı kaydedildi.

SİLAHA BOĞACAK

Suriye’deki iki örgüte silah olarak 4 bin AK-47 tüfek (Kalaşnikof), 100 doçka ve 432 PKM tipi makineli tüfek verileceği belirtilen belgelerde, örgütlere 3 milyon 439 bin dolar değerinde aralarında el bombalarının da bulunduğu çeşitli mühimmat verileceği bilgisi de yer aldı.

ABD Suriye ve Irak’tan da çıkmalı: Bölgede kalmasının anlamı yok
GÜNDEM
ABD Suriye ve Irak’tan da çıkmalı: Bölgede kalmasının anlamı yok

ABD Suriye’de kaos için geri dönüyor
DÜNYA
ABD Suriye’de kaos için geri dönüyor
Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı

Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı
37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

Chelsea'ye attığı golle ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.
WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Bursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki.
'500 liraya da var<br>5 bin liraya da'

'500 liraya da var
5 bin liraya da'

​Tabiatın kalbindeki oteller neredeyse tamamen doldu.

​Bugün başladı: E-Devlet'ten yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.