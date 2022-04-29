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Dünya ABDden Türkiyeye yine düşmanlık
ORTADOĞU

ABD'den Türkiye'ye yine düşmanlık

Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde ağır darbe vurduğu PKK’nın imdadına yine ABD yetişti. Daha önce Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmak için PKK/PYD’ye ağır silah, istihbarat desteği ve eğitim veren ABD, terör örgütünün saflarına 3 bin 500 kişiyi daha katmayı planlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden Türkiyeye yine düşmanlık
Arşiv

ABD, Suriye’de PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 813 milyar dolarlık 2023 yılı savunma bütçesinin gerekçelendirme belgelerini yayımladı. Suriye’de ABD’nin desteklediği gruplara 183 milyon dolar ayrılırken, 2023’te Pentagon’un, hapishane korumaları dahil 3 bin 500 kişiyi daha PKK saflarına katmayı planladığı ortaya çıktı. Böylece Suriye’de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500’e çıkarılmış olacağı belirtildi.

71,4 MİLYON DOLAR MAAŞ

  • PKK ile Mugavir et-Tavra örgütlerine verilecek 183 milyon dolarlık desteğin 32,1 milyon dolarının eğitim ve teçhizat, 57,4 milyon dolarının lojistik destek, 71,4 milyon dolarının maaş, 15,3 milyon dolarının altyapı harcamaları, 7,5 milyon dolarının ise idame için kullanılacağı kaydedildi.

SİLAHA BOĞACAK

Suriye’deki iki örgüte silah olarak 4 bin AK-47 tüfek (Kalaşnikof), 100 doçka ve 432 PKM tipi makineli tüfek verileceği belirtilen belgelerde, örgütlere 3 milyon 439 bin dolar değerinde aralarında el bombalarının da bulunduğu çeşitli mühimmat verileceği bilgisi de yer aldı.

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