ABD’li Cumhuriyetçi’den İsrail'e Türkiye ayarı: Herkes uyansın NATO üyesi var

12:132/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
ABD’li Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett.
ABD’li Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett.

ABD’li Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye’ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Greene, “Türkiye NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın” ifadelerini kullandı.

ABD siyasetinde Türkiye başlığı üzerinden yeni bir gerilim yaşandı. Cumhuriyetçi tabanın önde gelen isimlerinden, bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına karşılık verdi.

BENNET'TEN TÜRKİYE ÇIKIŞI!

İsrail'in eski Başbakanı Naftali Bennett yaptığı konuşmada Türkiye ile Katar'ı hedef aldı.

Bennett, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etti. Aynı konuşmada "Türkiye, yeni İran'dır" ifadelerini kullandı.

GREENE: HERKES UYANSIN

ABD merkezli X platformu üzerinden paylaşım yapan Marjorie Taylor Greene, Bennett'in konuşma videosunu alıntıladı. Greene, "Merhaba. Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın" diyerek tepki gösterdi.

TRUMP İLE AYRILIK SÜRECİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Greene, son dönemde Trump yönetimine yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Özellikle ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin tutumu nedeniyle Trump'a karşı mesafe aldı.

Trump, kasım ayı ortasında Greene'e verdiği desteği çektiğini duyurdu. Kısa süre sonra Greene, 5 Ocak itibarıyla Kongre'den ayrılacağını açıkladı.

MAGA hareketinin en dikkat çeken figürlerinden biri olan Greene, Trump'ın İran'a yönelik saldırı kararına da karşı çıktı. Greene, "Bu, 'Önce Amerika' yaklaşımına uygun değil, Trump savaşları sona erdirme vaadiyle başkan oldu." ifadelerini kullandı.

