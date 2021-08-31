Dünya ABDli senatörden hadsiz açıklama Türk askerinin Kıbrıstan ayrılmasını istiyoruz
AMERİKA

ABD'li senatörden hadsiz açıklama: Türk askerinin Kıbrıs'tan ayrılmasını istiyoruz

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez Kıbrıs Rum Kesimi'ne gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye'yi hedef aldı. Türk askerinin adadan ayrılmasını isteyerek hadsiz bir açıklamada bulunan Menendez, "Amacım son Türk askerinin Kıbrıs adasından ayrıldığını görmek" dedi.

Haber Merkezi Diğer
ABDli senatörden hadsiz açıklama: Türk askerinin Kıbrıstan ayrılmasını istiyoruz
Robert Menendez

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez Kıbrıs Rum Kesimi'ni bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türk düşmanı başpiskopos Makarios'un adını taşıyan 'III. Makarios Büyük Haç Nişanı' ödülü verilen Demokrat Partili senatör, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

"TÜRK ASKERİNİN AYRILMASINI İSTİYORUM"

Senatör olduğu sürece Rum kesimine desteğini sürdüreceğini ifade eden Menendez, "Amacım son Türk askerinin Kıbrıs adasından ayrıldığını görmek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Menendez'in sözlerine yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

"KKTC İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı: Türk askerinin Ada’dan ayrıldığını görme hedefine ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Türk düşmanlığı ile nam salmış senatör Menendez'in, ABD'de mukim Rum-Yunan derneklerinin desteğiyle kazandığı seçimin borcunu ödeme gailesi ile sarf ettiği sözler KKTC için yok hükmündedir.

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