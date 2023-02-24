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Dünya

ABD'li ünlü yazar Marianne Williamson 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını söyledi

ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı. Northwestern Üniversitesine bağlı Medill Gazetecilik Okuluna verdiği röportajında Williamson, Demokrat Partiden 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağı haberlerini doğruladı.

07:07 . 24/02/2023 Cuma
AA
ABD'li yazar Marianne Williamson.

ABD'li yazar Marianne Williamson.

Yazar Marianne Williamson, "Şu anda en büyük umudumuz olduğunu düşündüğüm kolektif duyarlılığın kullanılmasına katkı sunabileceğime inanmasaydım, başkanlığa aday olmazdım." ifadesini kullandı.

Ülkenin kurumsal oligarklar, şirketler ve silah imalatçılarının gölgesi altında "otoriterlik tehdidi" altında olduğunu söyleyen Williamson, milletvekillerinin tüzel kişiliklerle yeterince mücadele etmediği görüşünü savundu.


"Gölge Etkisi", "Sevgiye Dönüş", "Değişim", "Mucize Dolu Bir Yıl" gibi çok satan kitapların yazarı olan Williamson, 2020 başkanlık seçimlerine de aday olmuştu. "Sevgi siyaseti" güttüğünü söyleyen Williamson, kampanya bağışlarıyla ilgili sorunlar ve yeterli desteği alamaması nedeniyle ön seçimler öncesi yarıştan çekilmişti.


Williamson'ın adaylığını 4 Mart'ta resmen duyurması bekleniyor.


Demokrat Parti'den henüz adaylığını resmi olarak bildiren bir isim bulunmuyor. Demokrat Başkan Joe Biden, seçimlere "aday olma niyetinde olduğunu" söyledi ancak henüz resmi bir duyuru yapmadı.



#2024 Başkanlık seçimleri
#ABD
#Demokrat Parti
#Marianne Williamson
1 saat önce
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ABD'li ünlü yazar Marianne Williamson 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını söyledi
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