ABD'li ünlü yazar Marianne Williamson 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını söyledi

Cumhuriyetçi Parti’de resmi olarak aday adayı olduğunu açıklayan tek isim eski Başkan Donald Trump. Trump, kasım ara seçimleri öncesinde adaylığını açıklayarak muhtemel bir seçim zaferinin rüzgârını arkasına almayı planlamış ancak böyle bir zaferin olmayacağını gösteren anketlere bakarak kararını seçim sonrasına bırakmıştı. Ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ezici bir zafer kazanamamaları ve Trumpçı adayların çoğunun kaybetmesi Trump’ın adaylığına darbe vurdu. Buna rağmen yarışa erken girip kendi