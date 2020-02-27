Dünya ABDnin ilk Türk belediye başkanı Tayfun Selen, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi
AMERİKA

ABD'nin ilk Türk belediye başkanı Tayfun Selen, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi

ABD'nin ilk Türk belediye başkanı Tayfun Selen, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi

ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, şimdi de New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi. Selen “Bir Türk olarak böyle bir göreve geldiğim için ayrıca gururluyum. Umuyorum, Türk gençlerine politikaya girmek isteyen arkadaşlara da ilham kaynağı olurum” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tayfun Selen New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi.
Tayfun Selen New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi.

ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen için Morris Bölge İdari binasında yemin töreni düzenlendi. Ailesi, arkadaşları, Türk ve Amerikan toplumundan temsilcilerin katıldığı törende Selen, eşi Tülin Selen’in evden getirdiği Kur'an-ı Kerim’e el basarak yemin etti.

Selen, törende yaptığı konuşmada, İngilizce bilmeden cebinde 400 dolar ile ABD’ye geldiğini anlatarak, “Benzin istasyonlarında çalıştım, sonra belediye başkanı oldum, şimdi de Morris bölgesi idari kurul üyesi seçilmem, gerçekten bu ülkenin sağladığı muhteşem imkanların göstergesi.” dedi.

Selen, görevinde çok çalışıp herkesi gururlandıracağını söyledi.

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“Umuyorum, Türk gençlerine ilham kaynağı olurum”

Yemin töreninden sonra değerlendirmelerde bulunan Selen, çok mutlu olduğunu belirterek, “Bir Türk olarak böyle bir göreve geldiğim için ayrıca gururluyum. Umuyorum, Türk gençlerine, politikaya girmek isteyen arkadaşlara da ilham kaynağı olurum.” diye konuştu.

  • Türkçe tam karşılığı olmadığı için şu anki pozisyonu hakkında kendisine çok sık sorular geldiğini aktaran Selen, New Jersey eyaletinde “Freeholder” diye tanımlanan 7 görevliden birisi olarak Morris bölgesindeki tüm belediyeleri kapsayan bütçe, altyapı yatırımları, güvenlik gibi alanlarda karar alıcı yönetim mekanizmasında yer alacağını anlattı.

Daha önce küçük bir ilçede belediye başkanıyken şimdi 39 ilçenin bağlı olduğu idari kurul içinde görev yapacağını anlatan Selen, “Morris bölgesinde yaşayan 500 binden fazla kişiye yardım edebilme, onların hayatlarını daha da iyileştirebilme fırsatı bulduğum için çok mutluyum.” dedi.

Selen, Morris bölgesinde idari kurulu daha önce diğer etnik kesimlerden hiç kimsenin seçilmediğini de vurguladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1992 yılında mezun olan 48 yaşındaki Selen, 1996'da ABD'ye yerleşerek 2017'de yaşadığı 12 bin nüfuslu Chatham'da önce belediye meclisine ardından da belediye başkanlığına seçilmiş, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk olarak tarihe geçmişti.

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