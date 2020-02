ABD'nin ilk Türk belediye başkanı Tayfun Selen, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi ABD'nin ilk Türk belediye başkanı Tayfun Selen, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, şimdi de New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi. Selen “Bir Türk olarak böyle bir göreve geldiğim için ayrıca gururluyum. Umuyorum, Türk gençlerine politikaya girmek isteyen arkadaşlara da ilham kaynağı olurum” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 27 Şubat 2020, 07:45 Son Güncelleme: 27 Şubat 2020, 07:51 AA