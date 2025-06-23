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ABD'nin İran'ı vurmasının ardından Rusya'dan kritik çıkış: Her şey İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı

ABD'nin İran'ı vurmasının ardından Rusya'dan kritik çıkış: Her şey İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı

12:4223/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov "Her şey İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek. Ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı olacak" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme planlamadığını, gerekirse hızla kararlaştırılabileceğini bildirdi.


Peskov, Rus haber ajansı TASS'a açıklamada bulundu.


ABD'nin İran'a saldırısının ardından Putin'in Trump'la görüşme planının bulunup bulunmadığı sorusuna Peskov, "Şimdilik yok ancak olası temas hızla kararlaştırılabilir." yanıtını verdi.


"Her şey İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı"


Peskov
"Her şey İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek. Ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacı olduğuna bağlı olacak"
açıklamasında bulundu.



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