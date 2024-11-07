ABD'nin Yahudi kökenli Filistin destekçisi senatörü Bernie Sanders seçimi kaybeden Demokrat Parti'yi eleştirdi: Statükocu zihniyet partiyi esir aldı

ABD'de bağımsız olarak senatoya giren Yahudi kökenli Senatör Bernie Sanders, Demokratların adayı Kamala Harris'in başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kaybetmesinin ardından Demokrat Partiyi sert bir dille eleştirdi. Daha önce Demokrat Parti'den Senatör olarak seçilen fakat iki dönemdir bağımsız olarak aday olan 83 yaşındaki Vermont senatörü Sanders, Demokrat Partinin kampanya stratejisini "felaket" olarak nitelendirerek, işçi sınıfı Amerikalılarla giderek artan bir kopukluğun olduğunun altını çizdi. Sanders, "İşçi sınıfını terk eden bir Demokrat Partinin, işçi sınıfının da kendilerini terk ettiğini görmesi hiç de şaşırtıcı olmamalı." ifadesini kullanarak, "Demokrat liderlik statükoyu savunurken, Amerikan halkı öfkeli ve değişim istiyor ve bunda da haklılar." değerlendirmesinde bulundu.





"İsrail'in katliamı için milyarlarca dolar harcandı"

Amerikalıların çoğunun karşı çıkmasına rağmen ABD'nin Gazze'de katliam yapan İsrail'e askeri yardım yapmaya devam etmesini de eleştiren Sanders, "Netanyahu hükümetine milyarlarca dolar harcamaya devam ediyoruz. Bu savaş, kitlesel yetersiz beslenme ve binlerce çocuğun aç kalması gibi korkunç bir insani felakete yol açtı" ifadelerini kullandı. Sanders, 7 Ekim sonrasında Gazze'de şiddetlenen saldırılar başlamadan önce İsrail'e yıllık yaklaşık 4 milyar dolar askeri yardım sağlayan ABD yönetimini, "ABD yardımlarını insan hakları ihlallerini desteklemek için kullanmak yasa dışıdır." sözleriyle eleştirmişti. İsrail'in açıkça uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Başkan (Joe) Biden hemen şimdi harekete geçmeli" ifadesini kullanmıştı.

"Halkına sağlık hizmeti hakkını veremeyen tek zengin ülkeyiz"

Sanders, gelir eşitsizliğinden ücretli aile izninin garanti altına alınmamasına ve sağlık sistemine kadar birçok Amerikalının karşı karşıya kaldığı sıkıntıları "Bugün diğer ülkelerden çok daha fazla kişi başı harcama yapmamıza rağmen herkese sağlık hizmetini insan hakkı olarak garanti etmeyen tek zengin ülke olmaya devam ediyoruz" ifadeleriyle eleştirdi.

ABD'de 'demokratların başarısız' seçim çatlağı

Senato'da dördüncü dönemini kazanan Sanders, Demokratların yenilgisiyle sonuçlanan seçimlerden ders alıp almayacakları konusundan bahsederken "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda tabandan demokrasi ve ekonomik adalet konusunda endişe duyan bizler çok ciddi siyasi tartışmalara girebiliriz" sözleriyle ABD siyasetinde oluşacak olan çatlağa şimdiden işaret etmiş oldu.







