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Abramovich Zelenskiy'nin mektubunu Putin'e götürdü: Ona çöpe atacağımı söyle

Rus oligark Roman Abromovich'in bu ay başında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy tarafından yazılan bir mektubu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e götürdüğü öne sürüldü. Putin duruma tepki gösterdi. Abramovich'ten Zelenskiy'ye mektubu çöpe atacağını söylemesini istedi.

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Haber Merkezi Diğer
Abramovich Zelenskiynin mektubunu Putine götürdü: Ona çöpe atacağımı söyle
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ​Rus oligark Roman Abromovich

The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Abramovich'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.

ZELENSKİY'NİN ŞARTLARI

Mektupta Zelenskiy'nin iki ülke arasında barış istediği belirtildi. Notta, ayrıca Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşı sona erdirmek için Zelenskiy'nin kabul edeceği şartlar sıralandı.

Putin, Abramovich’ten Zelenskiy’ye “notu çöpe atacağını” söylemesini istedi.

"ABRAMOVİCH RUSYA İLE ARABULUCU OLABİLİR"

Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği öne sürülmüştü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Abramovich'in Zelenskiy ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği aktarıldı.

'YAPTIRIM LİSTESİNE ALMAYIN'

Buna göre Zelenskiy, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenskiy'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

DOLMABAHÇE'DEKİ GÖRÜŞMEYE KATILDI

Son olarak Abramovich, dün İstanbul Dolmabahçe'de yapılan barış görüşmelerinde de görüldü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Abramovich'in heyetin resmi üyesi olmadan görüşmelere katıldığı bildirildi.

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