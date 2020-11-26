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Dünya Afganistanlı sivillerin öldürülmesiyle ilgili 10 Avustralyalı asker ordudan ihraç edildi
ASYA

Afganistanlı sivillerin öldürülmesiyle ilgili 10 Avustralyalı asker ordudan ihraç edildi

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili kasten öldürdüğünü itiraf etmişti. Avustralyalı yetkililer, konuya ilişkin 10 askerin ordudan ihraç edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Afganistan
Afganistan

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünü itiraf ederek, "Afganistan halkından, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için kayıtsız şartsız özür dilerim" demişti.

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İhraç edilenler olaya karışan askerler değil

Avustralya kamu yayın kuruluşu ABC, ismini gizli tuttuğu 10 askere, görevden alınacaklarına dair resmi yazı gönderildiğini aktardı.

Haberde, askerlerin, tanık veya aracı olduğu, sivillerin ölümüne karışan ve cezai suçlamaya muhatap olacak 19 askerden biri olmadıkları belirtildi.

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