Afganistanlı sivillerin öldürülmesiyle ilgili 10 Avustralyalı asker ordudan ihraç edildi

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı askerlerin Afganistan'da 39 sivili öldürdüğünü itiraf ederek, "Afganistan halkından, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için kayıtsız şartsız özür dilerim" demişti.

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İhraç edilenler olaya karışan askerler değil

Avustralya kamu yayın kuruluşu ABC, ismini gizli tuttuğu 10 askere, görevden alınacaklarına dair resmi yazı gönderildiğini aktardı.

Haberde, askerlerin, tanık veya aracı olduğu, sivillerin ölümüne karışan ve cezai suçlamaya muhatap olacak 19 askerden biri olmadıkları belirtildi.

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