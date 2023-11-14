Ailemi tanka canlı kalkan yaptılar

İşgalci İsrail, Gazze’nin Nasr bölgesinde bir ailenin evini bastı. Evde bulunanlara dayak atıp işkence yapan askerler, Ziara ailesinin reisi ve 5 oğlunu esir aldı. İşgalciler aileyi, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Al Şati okuluna götürdü. Aile üyelerinden doktor Muhammed Nizam Ziara, kardeşlerinin İsrail tankı etrafına elleri ve gözleri bağlı şekilde yerleştirilerek canlı kalkan olarak kullanıldığını duyurdu.

Muhammed Ziara

EPİLEPSİ GEÇİREN KARDEŞİMİ DÖVDÜLER

İsrail ordusu iki gün önce Nasr bölgesindeki Ziar ailesinin evini kapısını patlayıcılarla yıkıp 63 yaşındaki baba Nizam Ziara’yı, oğulları 33 yaşındaki Hasan, 31 yaşındaki Abdurrahman, 30 yaşındaki İslam, 26 yaşındaki Tarık ve 24 yaşındaki Yusuf’u işkencelerin ardından esir aldı. Esir alınan Gazzeliler bölgedeki bir okula götürülerek gözleri ve elleri bağlandı. İsrail tankının etrafına yerleştirilen 5 kardeş adeta canlı kalkan olarak kullanıldı. Epilepsi nöbeti geçiren kardeşlerden birinin ise acımasızca dövüldüğü ifade edildi. İşgal ordusu bununla da yetinmedi. Çatışmaların devam ettiği bölgede ailenin kadın ve çocuk üyelerini akşam geç saatlerde sokağa çıkardı ve güneye gitmelerini istedi. Kadın ve çocuklar yalın ayak, çatışmaların arasından geçerek Gazze’nin güneyine doğru ilerledi.

FOTOĞRAFLARINI SİTELERDE GÖRDÜM

Yeni Şafak’a konuşan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Asistanı Doktor Muhammed Ziara, “Gazze’deki evime gerçekleşen saldırıda babam ve kardeşlerim İsrail ordusu tarafından rehin alındı. Silahla dövdüler, tüm eşyalarını aldılar, ellerini bağladılar, gözlerini bağladılar. Bugün (dün) sabah İsrail web sitesi medyasında kardeşlerimin tankın yanına canlı kalkan olarak bağlandığını gösteren bir fotoğraf gördük” dedi. Ailesine ulaşmak için başta Kızılhaç olmak üzere pek çok yerel ve uluslararası kuruluşla iletişime geçtiğini söyleyen doktor Ziara, “Her yolu denedim ancak başarılı olamadım. Nerede ne yaptıklarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Şu anda hayattalar mı, ölüler mi bilmiyorum. Onlara ulaşmaya yardımcı olabilecek herkesin benimle iletişim kurmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

SESİMİ DUYUN

Muhammed Nizam Ziara, kardeşlerinin canlı kalkan olarak kullanıldığını gösteren fotoğrafı da paylaştı. O fotoğrafta bir İsrail tankının arkasında yere çökmüş şekilde elleri ve gözleri bağlı 7 kişinin olduğu görülüyor. Babası ve kardeşlerinden haber almak için her yolu deneyen Muhammed Nizam Ziara, “Onların durumlarını öğrenmek için herkesten yardım istiyorum. Kız kardeşim, annem ve 4 yengem çocuklarıyla birlikte güneye gittiler. Ancak onlara da artık ulaşamıyorum. Lütfen sesimi duyun. Yardım edin” diye konuştu.

Hiçbiri silahlı değildi

İşgalci İsrail’in ‘terörist’ diyerek esir aldığı aile üyelerinin hepsi silahsız insanlar. Abdurrahman Ziara bir avukattı. Eşi ise hamile. Epilepsi hastası olan Abed, İsrail askerlerinin evi bastığı sırada nöbet geçirdi. Ancak askerler Ziara’ya tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti. Yusuf Ziara ise başarılı bir Youtube yayıncısıydı. İsrail askerleri 100 binden fazla takipçisi olan genci elbiselerini çıkararak fotoğrafını çekti. Tarık Ziara muhasebeciydi. Siren adında bir kızı vardı ve eşi ikinci çocuklarına hamileydi. Hasan Ziara ise bir mühendisti. Kusay ve Zayn adında iki oğlu bulunan Hasan, Gazze Belediyesi’nde çalışıyordu. İslam Ziara da diğer kardeşleri gibi eğitimli ve donanımlıydı. Muhasebeci olan İslam, daha bir kaç ay önce evlenmişti. İsrail, esir aldığı ve ellerinde silah dahi bulunmayan Ziara ailesinin erkek üyelerinin akıbetleri ile ilgili bilgi paylaşmadı.











