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Dünya Hulusi Akar Suriye rejimi Astana sürecini ihlal ediyor
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Hulusi Akar: Suriye rejimi Astana sürecini ihlal ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci kapsamında belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmesinin sağlanması için Rusya Federasyonu'ndan etkin ve kararlı tedbirler almasını beklediklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırdaki kritik toplantıya başkanlık etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırdaki kritik toplantıya başkanlık etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında geldiği Serinyol’da önemli bir toplantıya başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, sınır birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de bulunduğu toplantıda, İdlib’deki son gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Bakan Akar, Suriye'deki rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü belirtti.

"Rejim, Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde kontrol alanını genişletmeye çalışıyor" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

  • "Bu durum bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam alanlarını terk etmesine neden oluyor. Böylece insani sorunlar her geçen gün büyüyor ve giderek bir felakete dönüşme eğilimi gösteriyor. Ayrıca bu saldırılar gözlem noktalarımızın güvenliği için de risk oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerimizin devriye ve intikallerinin aksamasına yol açıyor. Bu ise Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti gösteren Türkiye’nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor."

"Her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz"

Türkiye’nin ateşkesin sağlanması ve idamesi için her düzeyde gayret sarf ettiğini dile getiren Akar, şu ifadelere yer verdi:

  • "Bu kapsamda rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu'ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz. Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan mutabakatlar doğrultusunda bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edecektir”
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