Dünya Akdenizde sular ısınıyor Rus ordusu İngiliz uçak gemisinin de bulunduğu yerde tatbikata başladı
ASYA

Akdeniz'de sular ısınıyor: Rus ordusu İngiliz uçak gemisinin de bulunduğu yerde tatbikata başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in de bulunduğu Akdeniz'de, Hmeymim hava üssündeki uçakların da katılımıyla tatbikat yapıyor. Tatbikat kapsamında çeşitli deniz ve hava araçlarının yanı sıra yeni hipersonik roket taşıyan uçaklar kullanılıyor.

Haber Merkezi AA
Akdenizde sular ısınıyor: Rus ordusu İngiliz uçak gemisinin de bulunduğu yerde tatbikata başladı
Su-35

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin İl-38 denizaltısavar uçaklarıyla birlikte Akdeniz'de çeşitli taktik manevralar gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikata katılan donanma birliklerinin Su-35 ve Su-34 savaş uçakları tarafından korunduğu bildirilen açıklamada, "Amiral Makarov fırkateyninde bulunan Ka-27 denizaltısavar helikopteri de bu tatbikatta yer aldı. Eğitim ve muharebe görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra tüm uçaklar güvenle Hmeymim hava üssüne döndü." ifadeleri kullanıldı.

Birliklerin, hava saldırılarını püskürtmeye yönelik de tatbikat yaptıklarına işaret edilen açıklamada, "Donanma kuvvetleri, hava saldırılarını püskürtmeye yönelik çalışmalar da yaptılar. İnsansız hava araçlarına yönelik çatışmalara özel önem atfedildi." bilgisine yer verildi.

Tatbikat kapsamında Rusya'nın uçak gemilerine karşı yeni ürettiği hipersonik füze Kinjal'ın (Hançer) da yer aldığının belirtildiği açıklamada, "En yeni füze sistemlerimizden Kinjal'ı taşıyan MiG-31K uçakları ve uzun menzilli bombardıman uçakları Tu-22m3 Akdeniz'de eğitim uçuşları gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Rus medyasında yer alan değerlendirmelerde, Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatın, uçak gemisi Queen Elizabeth'in de yer aldığı İngiliz birliklerinin bölgede bulunduğu döneme denk geldiğine işaret edildi.

Haberlerde ayrıca, tatbikat kapsamında uçakların bir kısmının Rusya'daki hava üslerinden özel olarak Suriye'deki Hmeymim üssüne sevk edildiği kaydedildi.

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