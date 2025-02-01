Almanya AfD’yi yasaklamayı planlıyor: Seçimler öncesi Bundestag teyakkuzda

Alman Meclisi (Bundestag), anketlere göre 23 Şubat’taki seçimlerde zaferi göğüsleyeceği öngörülen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin yasaklanması için alarm durumuna geçti. Değişik partilerden 113 milletvekilinin imzasını taşıyan ve AfD’nin devlet fonlarından yararlanamaması talebini de içeren önerge, yapılan görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı Komisyonu'na havale edildi. Benzer şekilde, Yeşiller Meclis Grubu’nun, AfD’nin yasaklanması için yapılacak olası bir başvurunun başarı şansının incelenmesi talebini içeren başka bir önerge de ilgili komisyona gönderildi. 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimler nedeniyle, önergeler hakkında bu yasama döneminde Federal Meclis’te oylama yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

Parti yasaklamak için sadece Federal Meclis, Eyalet Temsilciler Meclisi ve Federal Hükümet Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Marco Wanderwitz, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, anayasanın 21. maddesine atıfta bulunarak, hedefleri veya taraftarlarının davranışlarının Almanya’nın özgürlükçü demokratik düzenine zarar verme veya yok etme yönünde faaliyetleri olan partilerin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı ve bunun AfD için geçerli olduğunu belirtti. Wanderwitz, “En azından birkaç yıl içinde bu partiden kurtulmak için Anayasa Mahkemesi'ne kapıyı açmak tarihi sorumluluğumuz” görüşünü ifade etti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Carmen Wegge de "AfD demokrasi için tehdittir. Almanya’da daha önce demokratik bir şekilde seçilmiş bir parti tarafından yok edildi. Bir partinin oy pusulasında yer alması, onun demokratik hedefler peşinde koştuğu anlamına gelmez. Demokrasi, dirençli olmak zorundadır" dedi.