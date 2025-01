100 bin kişilik AfD karşıtı gösteri: Berlin'de yükselen Nazi tehdidi protesto edildi

“Campact”, ‘Fridays for Future’ ve ‘Parents against the Right’ gibi sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği “ışıklı” protesto eylemine her yaş grubundan yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Göstericiler, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek Almanya genel seçimleri öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin yükselişine dikkat çekmek ve demokrasiyi korumak adına sokaklara çıktıklarını açıkladı. Bazı protestocular yanlarında getirdikleri mum, meşale ve el feneri gibi nesnelerle, bazı protestocular da ışık zinciri ve cep telefonlarının ışıklarıyla gecenin karanlığını aydınlattı. Eylemde, üzerinde “AfD’ye kırmızı kart”, “Demokrasi”, “İnsanlık için kayıt olun”, “Sessiz kalan onaylar”, “Nefret, kışkırtma ve ırkçılığa karşı”, “AfD yasağı şimdi” ve “Duruşunuzu gösterin” yazan döviz ve pankartlar taşındı. Gösteride, Almaya ve Avrupa’da aşırı sağın yükselmesinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve son dönemde Avrupa’daki aşırı sağcı partilere destek veren ABD’li iş insanı Elon Musk da protesto edildi.