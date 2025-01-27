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100 bin kişilik AfD karşıtı gösteri: Berlin'de yükselen Nazi tehdidi protesto edildi

100 bin kişilik AfD karşıtı gösteri: Berlin'de yükselen Nazi tehdidi protesto edildi

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Almanya’da artan ırkçı, faşist ve aşırı sağ eğilimlere karşı protesto gösterisi düzenlendi.

“Campact”, ‘Fridays for Future’ ve ‘Parents against the Right’ gibi sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği “ışıklı” protesto eylemine her yaş grubundan yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Göstericiler, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek Almanya genel seçimleri öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin yükselişine dikkat çekmek ve demokrasiyi korumak adına sokaklara çıktıklarını açıkladı. Bazı protestocular yanlarında getirdikleri mum, meşale ve el feneri gibi nesnelerle, bazı protestocular da ışık zinciri ve cep telefonlarının ışıklarıyla gecenin karanlığını aydınlattı. Eylemde, üzerinde “AfD’ye kırmızı kart”, “Demokrasi”, “İnsanlık için kayıt olun”, “Sessiz kalan onaylar”, “Nefret, kışkırtma ve ırkçılığa karşı”, “AfD yasağı şimdi” ve “Duruşunuzu gösterin” yazan döviz ve pankartlar taşındı. Gösteride, Almaya ve Avrupa’da aşırı sağın yükselmesinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve son dönemde Avrupa’daki aşırı sağcı partilere destek veren ABD’li iş insanı Elon Musk da protesto edildi.

Anketlerde ikinci sırada

Almanya’da seçim tarihi yaklaşırken, anketlere göre oylarında sürekli artış gözlemlenen aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD Partisi ikinci parti konumuna yükseldi. Son anketlere göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yaklaşık yüzde 30 oy oranıyla birinci parti konumunda yer alırken, aşırı sağcı AfD Partisi yüzde 20-21 bandında ilerliyor. Son Başbakan Olaf Scholz’un partisi SPD kan kaybı yaşayarak yüzde 15 oy oranıyla üçüncülüğe gerilemiş durumda. Yeşiller Partisi, yüzde 14 oy oranıyla ülkenin dördüncü büyük partisi konumunda. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti (Die Linke) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Partileri de yüzde 5’lik seçim barajının altında kalıyor. Öte yandan, Almanya’daki partilerin şimdilik AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle anketlerde ikinci sırada yer alan AfD’nin hükümet kurma şansının olmadığı düşünülüyor.



#Almanya
#AfD
#Protesto
#Nazi

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