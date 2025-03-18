Almanya F-35'in üstünü çizdi: Kimsenin ihtiyacı yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlama konusunda teminat vermemesi, kıtada Amerikan silahlarına bağımlılığı gündemin ana konusu yaptı. Avrupalı ülkelerin özellikle ABD'nin 5. Nesil Savaş Uçağı F-35'lere ilişkin şüpheleri ve eleştirileri zirveye tırmandı. Son olarak Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da F-35'in güvenilirliğini sorgulayan bir haber yayınlandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde Airbus'ın eski başkanı ve Alman Dış Politika Topluluğu'nun (DGAP) başkanı Thomas Enders yapılan röportajda, "F-35'e kimsenin ihtiyacı yok" başlığıyla ABD yapımı savaş uçağı için "gereksiz" yorumu yapıldı. Gazete konuşan eski Airbus CEO'su Enders, Almanya'nın artık ABD yapımı F-35'leri satın almakta ısrar etmemesi gerektiğini belirterek 2022'deki siparişin de bir hata olduğunu savundu. ABD yapımı F-35'lerin on milyarlarca dolarlık satın alma maliyetlerine ek olarak milyarlarca dolarlık bakım ve yaşam döngüsü maliyetleri eklendiğinde son derece "gereksiz" olduğunu vurgulayan Thomas Enders, yeni jeopolitik koşullar altında siparişin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Washington'ın F-35 üzerinde geniş kapsamlı erişim hakları olduğu iddialarına değinen eski Airbus CEO'su, "Amerikalıların bunu istedikleri gibi kapatabileceklerini biliyoruz. Tamamen bağımlı durumdayız" uyarısında bulunarak, Trump istediği zaman hiçbir F-35'in havalanmasına izin vermeyebilir. Bu sistem, böylesine Avrupa karşıtı bir Amerikan hükümeti varken büyük bir risk" değerlendirmesini paylaştı. Enders, Alman ordusunun F-35'ler yerine silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile robot teknolojilerine yatırım yapması gerektiğini savundu. Enders, Amerikan savunma sistemlerinden de olabildiğince hızlı bir şekilde bağımsız olunması gerektiğini belirterek, Fransız-İtalyan yapımı SAMP/T'nin ABD'nin Patriot'una "eşit" bir alternatif hava savunma sistemi olduğunu belirtiyor. Geçen hafta Alman medyasında Trump yönetiminin Ukrayna'ya askeri ve istihbarat desteğini kesmesiyle, Berlin'de F-35'lere ilişkin panik yaşandığı haberleri yayınlanmıştı. Almanya, 2022 yılının sonunda 8,4 milyar dolar değerindeki anlaşma ile 35 adet F-35 savaş uçağı tedarik edileceğini açıklamıştı. Öte yandan ABD'nin iki müttefiki Portekiz ve Kanada da Trump yönetiminin politikaları karşısında F-35'lere ilişkin süreçleri işletmeye başladı. Portekiz F-35 Lightning II savaş uçağı tedarikine yönelik planlamalarını, ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumu sebebiyle askıya aldığını geçen hafta cuma günü açıkladı. Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, ülkesinin, ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak üzere imzaladığı 19 milyar dolar tutarındaki anlaşmadan çekilerek başka seçeneklere yönelebileceğini belirtti.