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Almanya Başbakanı Scholz: Cidde'den gelen önerileri memnuniyetle karşılıyoruz

Almanya Başbakanı Scholz: Cidde'den gelen önerileri memnuniyetle karşılıyoruz

13:2212/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerden çıkan önerileri memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabından ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.


Scholz, 30 günlük ateşkes fikrinin Ukrayna için adil bir barışa doğru önemli ve doğru bir adım olduğunu kaydederek, “Ukrayna ile ABD'nin yanında duruyoruz ve Cidde'den gelen önerileri memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.


Başbakan Scholz, şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vermesi gerektiğini bildirdi.


#Almanya
#2025
#Olaf Scholz

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