Çin'den ABD ile Ukrayna görüşmelerine dair açıklama: 'Destekliyoruz'

Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümünde yapıcı rol oynamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Sözcü Mao, "Umarız ilgili taraflar, herkes için kabul edilebilir adil ve kalıcı bir çözüm bulabilir." ifadesini kullandı.