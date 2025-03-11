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Çin'den ABD ile Ukrayna görüşmelerine dair açıklama: 'Destekliyoruz'

Çin'den ABD ile Ukrayna görüşmelerine dair açıklama: 'Destekliyoruz'

16:2411/03/2025, Salı
AA
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Çin, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik Suudi Arabistan'da yaptıkları görüşmeleri desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında sorulan soruya, "Çin, krizin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları destekliyor." diye cevap verdi.


Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümünde yapıcı rol oynamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Sözcü Mao, "Umarız ilgili taraflar, herkes için kabul edilebilir adil ve kalıcı bir çözüm bulabilir." ifadesini kullandı.

ABD ve Ukrayna heyetleri, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönündeki konuları ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bugün görüşmelere başlamıştı.

#ABD
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