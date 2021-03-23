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Almanya Paskalya tatiline tam kapanma ile giriyor

Almanya Paskalya tatiline yoğun koronavirüs önlemleri ile giriyor. Angela Merkel'in 11 saatlik toplantının ardından "Virüs peşimizi bırakmıyor" açıklaması üzerine ülkenin birçok noktasında alınan sert önlemler bir bir duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer AA
Almanya Paskalya tatiline tam kapanma ile giriyor
Alınan önlemler çerçevesinde Almanya’ya girişlerde yolculara test olma yükümlüğünün getirileceği belirtildi.

Almanya'da koronavirüse karşı sert önlemler alınıyor. Başbakan Angela Merkel'in 11 saatlik toplantının ardından "Virüs peşimizi bırakmıyor" açıklaması üzerine sert önlemler bir bir duyuruldu.

EN FAZLA İKİ AİLE BİR ARAYA GELECEK

Açıklamada nisan başında kutlanacak Paskalya Bayramı kapsamında temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesinin kararlaştırıldığına işaret edilerek, 1 ve 3 Nisan'ın bir defaya mahsus "tatil günü" olarak tanımlanacağı ifade edildi. Paskalya Bayramı vesilesiyle 2 Nisan Cuma ve 5 Nisan Pazartesi daha önce tatil günü olarak belirlenmişti.

Böylelikle 1-5 Nisan'da evde kalma prensibinin geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, bu dönemde en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verileceği ancak toplanan kişilerin sayısının 5 ile sınırlandırılacağı, 14 yaş altındaki çocukların bu sınırlama kapsamına alınmayacağı aktarıldı.

KAMUSAL ALANDA TOPLANMAK YASAK

Bu tarihlerde kamusal alanda toplanmaların yasaklanacağı, gıda maddeleri satan marketlerin sınırlı bir şekilde sadece 3 Nisan’da açılmasına izin verileceği belirtilen açıklamada, dini cemaatlerden de etkinliklerini çevrim içi gerçekleştirmelerinin rica edileceği kaydedildi.

Nisandan itibaren salgınla mücadele kapsamında testlerin yapılmasının önemli rol oynayacağı ifade edilen açıklamada, hükümetin Enfeksiyon Yasası’nda yapacağı değişiklikle ülke dışından Almanya’ya girişlerde yolculara test olma yükümlüğünün getirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca işverenlere, çalışanlarına evden çalışma imkanı vermeleri çağırısında bulunulurken halktan da mümkün olduğunca seyahat etmemeleri istendi.

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