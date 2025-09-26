Almanya sınırda tespit ettikleri İHA'ların 'casusluk ve sabotaj' şüphesini araştırıyor

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uçuş yapan çok sayıda İHA için "potansiyel gözetleme operasyonu" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Sütterlin-Waack, "Schleswig-Holstein'daki her türlü casusluk ve sabotaj şüphesini kesinlikle araştırıyoruz ve bu alanda son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan yetkililer, söz konusu İHA'ların sayısı ve konumları hakkında henüz bilgi paylaşmadı.
Avrupa'da artan dron ve siber tehditleri gündemde
Güvenlik güçlerinin diğer eyaletlerle koordinasyon halinde dron savunma önlemlerini güçlendirdiği kaydedildi.
Danimarka'da Aalborg Havalimanı ve diğer havalimanlarında dronların görülmesi, son dönemde Avrupa'da artan dron ve siber tehditleri gündeme taşıdı.
Dronlar, özellikle kritik altyapı olan havalimanlarında uçuşları engelleyerek ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka, 1-2 Ekim'de AB zirvesi ve Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.