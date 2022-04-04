Almanya'da 60 yaşındaki adam sahte aşı kartı satmak için 90 kez Covid-19 aşısı oldu

Adı açıklanmayan adamın, Doğu Saksonya eyaletindeki aşı merkezlerinde, yakalanana kadar aylarca COVID-19'a karşı 90 kez aşı yaptırdığı söyleniyor. Şüpheli adam gözaltına alınmadı, ancak aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma altında.

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Magdeburg kentinde yaşayan Alman vatandaşı bir aşı merkezine, arka arkaya ikinci gün COVID-19 aşısı için geldiğinde yakalandı. Polis, ondan birkaç boş aşı kartına el koydu ve cezai işlem başlattı.

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Farklı markalara ait yaklaşık 90 kez uygulanan COVID-19 aşısının, adamın kişisel sağlığı üzerinde ne tür bir etkisi olduğu hemen belli olmadı.

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Alman polisi son aylarda aşı pasaportlarında sahtecilikle bağlantılı olarak çok sayıda baskın düzenledi. Birçok kişi Almanya'da aşı olmayı reddediyor, ancak aynı zamanda kamusal yaşama ve restoranlar, tiyatrolar, yüzme havuzları veya iş yerleri gibi birçok mekana erişimi çok daha kolay hale getiren COVID-19 aşı kartlarına sahip olmak istiyor.