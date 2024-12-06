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Almanya'da düğmeye basıldı: Aralarında subayların da olduğu çok sayıda asker ihraç edildi

Almanya'da düğmeye basıldı: Aralarında subayların da olduğu çok sayıda asker ihraç edildi

09:196/12/2024, Cuma
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Almanya Savunma Bakanlığı, geçen yıl aşırı sağcı eğilimlere sahip 62 askerin görevine son verildiğini açıkladı.
Almanya Savunma Bakanlığı, geçen yıl aşırı sağcı eğilimlere sahip 62 askerin görevine son verildiğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı, orduda aşırı sağcı eğilimlerle ilgili bir soru önergesine yanıt verdi. Açıklamada, geçen yıl aşırı sağcılık gerekçesiyle aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 62 askerin görevden alındığı belirtildi.

Almanya
Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, 2023 yılında toplam 62 asker aşırı sağcı faaliyetleri nedeniyle ordudan ihraç edildi. Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND) Sol Parti'nin soru önergesine Savunma Bakanlığının verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, geçen yıl 41 er, 11 astsubay ve 10 subayın görevine son verildi.

Savunma Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, aynı dönem içinde 94 kişinin orduya yaptığı başvuru da
"anayasaya bağlılık konusundaki kuşkular"
nedeniyle reddedildi.


33 kişi turuncu kategoride


Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Askeri İstihbarat Servisi'nin (MAD) aşırı sağcılık şüphesiyle yaptığı değerlendirmeler sonucunda 33 kişi "turuncu kategori" olarak sınıflandırıldı. Anayasaya bağlılık konusunda hakkındaki kuşkuları haklı çıkartacak bulgulara ulaşılan kişiler "turuncu kategoride" değerlendiriliyor. Orduda görev yapan altı kişi ise açık bir şekilde aşırıcı olarak tanımlanan "kırmızı kategoriye" alındı. "Turuncu" veya "kırmızı" kategoriye alınanlardan 10'unun ordu ile ilişiği kesilirken, yaklaşık 20'si hakkında ise yasal işlem başlatıldı.


Ayrıca, Savunma Bakanlığı soru önergesine yanıtında orduya ait birimlerde 2023 yılında kayıtlara geçen aşırı sağcı, ırkçı veya antisemitik olaylara ilişkin bir liste yayınladı. Örneğin bu listede ordudan ihraç edilen bir asker hakkında "YouTube'da ırkçı, kadın düşmanı, İslamofobik ve diğer insan düşmanı nefret söylemini yaydığı ve İmparatorluk Vatandaşı grubunu zararsızmış gibi gösterdiği" iddialarına yer verildi.




#Almanya
#asker
#Savunma Bakanlığı

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