Almanya'da düğmeye basıldı: Aralarında subayların da olduğu çok sayıda asker ihraç edildi

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Askeri İstihbarat Servisi'nin (MAD) aşırı sağcılık şüphesiyle yaptığı değerlendirmeler sonucunda 33 kişi "turuncu kategori" olarak sınıflandırıldı. Anayasaya bağlılık konusunda hakkındaki kuşkuları haklı çıkartacak bulgulara ulaşılan kişiler "turuncu kategoride" değerlendiriliyor. Orduda görev yapan altı kişi ise açık bir şekilde aşırıcı olarak tanımlanan "kırmızı kategoriye" alındı. "Turuncu" veya "kırmızı" kategoriye alınanlardan 10'unun ordu ile ilişiği kesilirken, yaklaşık 20'si hakkında ise yasal işlem başlatıldı.