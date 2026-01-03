Yeni Şafak
Almanya'da elektrik kesintisinde kundaklama şüphesi: 50 bin hane etkilendi

18:183/01/2026, Cumartesi
Berlin'de elektrik kesintisi
Almanya'nın başkenti Berlin'de elektrik kablolarının yanmasıyla elektrik kesintisinin yaşandığı aktarıldı. Polis tarafından yapılan paylaşımda, yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de elektrik kablolarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 50 bin hane ile 2 bin ticari işletmenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Polis, X paylaşımında, yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin'den yapılan açıklamada, Teltow Kanalı üzerindeki elektrik kablolarının yandığı ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Yetkililer, kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini belirtti.

Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ve telefon hizmetinden yoksun kaldığını aktaran yetkililer, geniş bir bölgede ısıtma sistemlerinin de devre dışı olduğunu kaydetti.



