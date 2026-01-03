Almanya'da elektrik kesintisinde kundaklama şüphesi: 50 bin hane etkilendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de elektrik kablolarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 50 bin hane ile 2 bin ticari işletmenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Polis, X paylaşımında, yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Elektrik dağıtım şirketi Stromnetz Berlin'den yapılan açıklamada, Teltow Kanalı üzerindeki elektrik kablolarının yandığı ve bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Yetkililer, kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini belirtti.

Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ve telefon hizmetinden yoksun kaldığını aktaran yetkililer, geniş bir bölgede ısıtma sistemlerinin de devre dışı olduğunu kaydetti.







