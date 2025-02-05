Almanya'dan Trump'a rest: Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Gazze de Filistinlilerindir

"Aynı zamanda açık olan bir şey var. Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir. Bu topraklar gelecekteki Filistin devletinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Filistinli sivil halkın Gazze'den sürgün edilmesi sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırıdır."