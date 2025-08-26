Yeni Şafak
Amerikan havayolu şirketinden ilginç karar: Kilolu yolculardan iki bilet ücreti

14:2526/08/2025, Salı
Southwest Airlines son dönemde mali zorluklarla karşı karşıya.
Southwest Airlines isimli Amerikan havayolu şirketi aldığı ilginç bir kararla, koltuk kollarının içine sığmayan yolcuların 27 Ocak’tan itibaren ikinci bir koltuğu önceden satın almasını zorunlu hale getirecek.

Mevcut uygulamada kilolu yolcular isterse ek koltuğu önceden satın alıp ücretini geri alabiliyor, isterse havalimanında ücretsiz talep edebiliyordu. Yeni kuralda ise geri ödeme hâlâ mümkün olacak ancak artık garanti edilmeyecek.


Southwest, yaptığı açıklamada “Daha önce ek koltuk uygulamasından yararlanan yolculara, rezervasyon sırasında ikinci koltuğu satın almaları gerektiğini iletiyoruz” ifadelerini kullandı.


Şirket, geri ödemenin yalnızca uçuşun tamamen dolmaması, her iki biletin aynı sınıfta alınması ve uçuş sonrası doksan gün içinde talepte bulunulması durumunda yapılacağını belirtti.


HAVALİMANINDA EK KOLTUK ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre ek koltuğu önceden almayan yolcular havalimanında ek bilet satın almak zorunda kalacak. Uçuş doluysa yolcu başka bir sefere aktarılacak.


Orlando merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, değişikliğin yalnızca kilolu yolcuları değil, tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Vaughn, “Bu karar uçuş deneyimini herkes için daha kötü hale getirecek” dedi.


Southwest’in uzun yıllar serbest koltuk seçimi ve ücretsiz bagaj gibi politikalarıyla rakiplerinden ayrıldığını hatırlatan uzmanlar, şirketin bu adımla çizgisini kaybettiğini vurguluyor. Vaughn ise “Artık kim olduklarını bilmiyorlar, müşteriyle bağlarını kaybettiler” sözleriyle tepki gösterdi.


ŞİRKET KÂR BASKISI ALTINDA

Southwest Airlines son dönemde mali zorluklarla karşı karşıya.


Yatırımcıların baskısı altında kalan şirket, geçtiğimiz yıl daha geniş diz mesafesi için ek ücret ve gece yarısı uçuşları gibi yeni uygulamalara geçeceğini de duyurmuştu.

